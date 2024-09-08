«Кайрат» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Кайрат» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.97.

Состав у казахстанского клуба неплохой, но местами очень возрастной. Например, лучшим бомбардиром «Кайрата» является 36-летний бразилец Жоао Пауло. На его счету семь голов в чемпионате страны.

Для «Зенита» встреча с жёлто-чёрными станет отличным способом проверить в действии футболистов, которые пока получили мало игрового времени. В том числе в Алма-Ату полетел Александр Соболев, который после затяжных переговоров и со скандалом покинул «Спартак».

Он так рвался в состав сине-бело-голубых и так много обидных слов сказал в адрес красно-белых, что теперь просто обязан доказать на деле свои лучшие качества. Сам наставник петербургского клуба уже отметил, что если не случится никакого форс-мажора, то Соболев обязательно сыграет с «Кайратом».

В РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 17 очками, опережая «Краснодар» и «Локомотив» на два очка. Всего сине-бело-голубые забили 18 мячей в семи матчах, а пропустили только один. Они в великолепной форме, кто бы и что ни говорил.

Поменяется ли атмосфера в «Кайрате» после отставки Кержакова – почти наверняка. Она станет хуже. А вот у «Зенита» с настроением полный порядок. У молодых есть желание показать себя, и у Соболева полно мотивации уже что-то сделать в сине-бело-голубой форме. Поэтому нашей ставкой будет победа команды Семака и тотал больше 2.5 мяча за 1.97. Можно было бы взять ставку на гол бывшего игрока «Спартака», но мы не будем так торопиться.