Дания — Сербия: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Дания — Сербия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.68.

«Дания и Сербия сыграют во 2-м туре Лиги наций 8 сентября. Обе команды набрали очки в первых матчах. Сейчас очевидного фаворита не вижу.

Сербия сотворила мини-сенсацию на старте Лиги наций. Команда играла против сильнейшей сборной в Европе по итогам прошедшего турнира в Германии – Испании. И их матч завершился нулевой ничьей. От молодой и яркой атаки «Красной фурии» сербы смогли не пропустить ни одного мяча. Само собой, отличная игра в лице Райковича, но и защита не подвела.

В целом это не настолько неожиданный исход. Сербия и раньше славилась своей стойкостью. На том же Евро-2024 она вполне неплохо смотрелась в матчах с равными соперниками Словенией (1:1) и Данией (0:0), а англичанам и вовсе проиграли сербы не совсем по делу (0:1), могли и выигрывать даже.

Ну а Дания пару дней назад в 1-м туре Лиги наций проводила тяжёлую игру со Швейцарией. Примерно равные противники, и игра у них была равной в первом тайме. Хотя стоит отметить, что датчане ближе к успеху были. Но во второй сорокапятиминутке швейцарцы «выстрелили себе в ногу», оставшись на поле вдесятером уже на 52-й минуте. К концу ещё и Джака удалился. В такой ситуации Дания без особого сопротивления выиграла 2:0. Ещё и пенальти ей спорный поставили.

Как я уже упомянул выше, соперники встречались в рамках Евро-2024. Тогда в их матче голов забито не было. Дания чуть активнее играла, хотя под конец встречи инициатива уже перешла к Сербии. Но в итоге никто отличиться так и не смог. Затем в плей-офф прошли датчане, где сразу же вылетели от Германии.

Сейчас я тоже не вижу у них очевидного фаворита. Обе команды умеют выжидать, терпеть. Так что и сейчас нас ждёт тактическое противостояние. В 1-м туре никто из них не проиграл, так что смысла рисковать и убегать в частые атаки ни у кого нет.

Предвижу тут ничью. Но поставить предложу на малое количество голов – тотал меньше 2.5, который оценивается в 1.68», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».