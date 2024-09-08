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Дания — Сербия: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги наций в Копенгагене

Дания — Сербия: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги наций в Копенгагене
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Дания — Сербия.

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Сборная Дании стартовала с победы в Лиге наций, более того, датчане лидируют в своей группе после одного тура, так как Сербия и Испания сыграли вничью. Соперником Дании была сборная Швейцарии, и до перерыва в матче, проходившем в Копенгагене, мало что было интересного. Зато во втором тайме игра получилась яркой. Сначала на 52-й минуте швейцарцы остались в меньшинстве, прямую красную получил Нико Эльведи, а полчаса спустя Патрик Доргу с передачи Андреаса Скова Ольсена счёт открыл. Затем Гранит Джака получил вторую жёлтую карточку и был удалён. В компенсированное время Пьер-Эмиль Хёйбьерг с передачи того же Скова Ольсена поставил точку.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Дания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сербия дома в Белграде принимала Испанию и была явным андердогом, но первый тайм получился не таким однозначным, как многим казалось до игры. Всего два опасных момента: один у Фабиана Руиса, а второй – у Луки Йовича, когда сербский нападающий вышел один на один с Райей и каким-то чудом пробил мимо. После перерыва у хозяев вновь был шанс, но Илич тоже не попал в ворота, а затем Испания заиграла сильнее. Карвахаль после передачи Ямаля не смог исполнить, затем супершанс был после штрафного Гримальдо: юный Ламин не смог с двух попыток забить. В итоге так всё и завершилось без голов.

Датчане вновь играют дома, где они смотрятся ярко, и мы вправе рассчитывать на голы в их исполнении. Сербы же в 1-м туре не забили, но, во-первых, они имели два супермомента, во-вторых, играли они против Испании, а в-третьих, команды выступали в группе на Евро и сыграли 0:0. Таким образом, у балканцев впервые при Стойковиче, а он руководит командой уже 43 игры, два матча подряд без голов. Обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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