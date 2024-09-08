Португалия — Шотландия: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций 8 сентября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Португалия — Шотландия.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 1.70.

«Португалия и Шотландия сыграют во 2-м туре Лиги наций. Думаю, фаворит тут очевиден. Вряд ли гости могут рассчитывать на очки в этом противостоянии.

Португалия на днях провела 1-й тур Лиги наций против своего главного конкурента в группе – Хорватии. В их игре ожидались более активные действия со стороны команды Мартинеса – так и вышло. Португальцы были опаснее, больше моментов создали. Хорваты, как и на Евро, сыграли закрыто, часто вторым номером. Но успеха команде это не принесло.

Португалия в игре забила три мяча. Дважды отличился Дало, но один раз в свои ворота. Это был один из самых опасных моментов у Хорватии, и то мяч не в ворота летел – игрок простреливал, а Дало неудачно его выбил, забил автогол. В остальном – Португалия больше доминировала, тактически уверенно действовала. Забил Роналду. Это был его 900-й мяч в карьере – очевидно, заслуженное достижение.

Ну а Шотландия провела в 1-м туре Лиги наций остросюжетный матч с Польшей. Особой борьбы у них не ожидалось. Но команды выдали яркий матч, несколько раз инициатива переходила от одной сборной к другой. Один из голов «тартановой армии» не засчитали из-за игры рукой Мактоминея. Итог – 2:3. Обидное поражение для команды Стива Кларка. Она выложилась на поле и была достойна хотя бы одно очко набрать. Но пропустила в самой концовке.

В этом матче я отдаю предпочтение Португалии. Да, Шотландия – боевая и крепкая команда. Вряд ли мы увидим такой же разгром, как и на старте Евро с Германией, когда шотландцы вчистую проиграли 1:5. Но на успех «тартановой армии» тут точно не нужно рассчитывать. Состав подопечных Мартинеса лучше, Роналду заряжен, ведёт своих партнёров к победе.

Ставлю на выигрыш Португалии с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».