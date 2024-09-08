Португалия — Шотландия: прогноз Семёна Зигаева на матч 2-го тура Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Португалия — Шотландия.

Ставка: гол Роналду за 1.62.

«Сборная Португалии в 1-м туре Лиги наций принимала в Лиссабоне Хорватию. В первом тайме хозяева смотрелись лучше, уже на седьмой минуте Бруно Фернандеш отличной передачей нашёл Диогу Дало, и тот пробил между ног Ливаковичу. Затем моменты были у Леау и Крамарича, а на 34-й минуте случилось эпохальное событие. Криштиану Роналду записал на свой счёт 900-й гол в карьере! Правда, ещё до перерыва Хорватия один мяч отыграла: его в свои ворота отправил Диогу Дало. Во втором тайме моментов хватало, но лишь один был у гостей, хозяева же имели сразу несколько отличных шансов увеличить преимущество. В итоге всё так и завершилось — 2:1 в пользу Португалии.

Сборная Шотландии стартовала с матча с Польшей на родном «Хэмпден парк», и, забегая вперёд, эта встреча получилась самой яркой в 1-м туре Лиги наций. Поляки открыли счёт на восьмой минуте, Роберт Левандовски ассистировал бывшему футболисту «Динамо» Себастьяну Шиманьскому. Затем форвард «Барсы» отличился сам, реализовав пенальти аккурат в конце первого тайма. Правда, раньше был отменённый гол Мактоминея. Но после перерыва всё перевернулось: уже на 46-й минуте Билли Гилмор один мяч отквитал. Прошло полчаса, и Скотт Мактоминей с передачи Энтони Ралстона всё-таки забил и сравнял счёт. Но на пятой компенсированной минуте Хэнли сфолил в своей штрафной, а Никола Залевски принёс победу Польше — 3:2.

Португалия вновь играет дома, и, конечно же, она явный фаворит предстоящего матча. Большинство специалистов спорят лишь, сколько же мячей забьют хозяева. Отличный вариант выбрать, что Португалия забьёт два или три гола с коэффициентом 1.97, но я предложу другой. Криштиану Роналду забил в 1-м туре юбилейный гол и лишний раз доказал, что не собирается сбавлять обороты. Португалец по-прежнему голоден как до побед, так и до голов. Гол Криштиану Роналду», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».