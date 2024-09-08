«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Уфе

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.67.

«Салават Юлаев» порадовал своих болельщиков в стартовом матче сезона, обыграв в «зелёном дерби» соседей из «Ак Барса». Уфимцы показали характер после того, как казанцы отыграли две шайбы и сравняли счёт – «Салават» тут же снова вышел вперёд благодаря голу Ярослава Цулыгина и больше инициативу не отпускал. По голу забили иностранные новички уфимцев – Нэйтан Тодд и Шелдон Ремпал, важный вклад внесли и Александр Хмелевски с Джошем Ливо. Именно на легионеров выпадает основная нагрузка в атаке «Салавата».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2024, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» не набрал очков в Екатеринбурге, хотя больше чем в два раза перебросал «Автомобилист», но взял своё в Астане. Команда Бенуа Гру пропустила в самом начале матча, но гол Руслана Оспанова оказался единственным для «Барыса». Во втором периоде с интервалом в две с половиной минуты Михаил Котляревский оформил дубль, а под занавес двадцатиминутки отличился Андрей Светлаков. Точку в матче броском по пустым ворота поставил Виталий Кравцов.

После дикой зарубы в минувшем плей-офф матчи «Салавата Юлаева» и «Трактора» можно считать принципиальными. Вряд ли стоит ждать оборонительного хоккея от обеих команд, которые любят играть активно – так что выбираю тотал больше 4.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».