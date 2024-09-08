ЦСКА — «Адмирал»: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Адмирал».

Ставка: победа ЦСКА за 1.55.

«Новый ЦСКА под руководством Ильи Воробьёва проведёт свой первый домашний матч регулярки. В стартовом матче сезона армейцы встречались со «Спартаком» и уступили 2:4. При этом действия красно-синих, особенно в двух первых периодах, оставили позитивные впечатления. Команда играет и именно в атакующий хоккей. Павел Карнаухов и Прохор Полтапов забросили по шайбе, но очков это красно-синим не принесло.

«Адмирал» начал сезон в Подмосковье в Балашихе и Мытищах. В матче с «Витязем» «моряки» сильно провели первую половину игры, забросив три шайбы, и этого хватило для итоговой победы – 3:2. А отличились у них Даниил Гутик, Либор Шулак и Джек Родевальд. В Мытищах же в игре против «Куньлуня» вышел настоящий триллер. Там подопечные Леонида Тамбиева уступали по ходу матча 1:3 и 2:4, но в концовке третьего периода сумели перевести игру в овертайм. А Егор Петухов сделал хет-трик в первом же матче за свой новый клуб. Ещё одну шайбу забросил Степан Старков. Но в дополнительном периоде «драконы» всё-таки дожали «моряков» — 5:4. Таким образом, в Парке Легенд между собой встретятся два коллектива, которые проиграли свои предыдущие матчи. И это, бесспорно, будет накладывать на их действия определённый отпечаток. Особенно на ЦСКА.

И всё же родные трибуны и заряженность от Воробьёва принесут хозяевам успех. Кстати, в последние пять сезонов армейцы дома «Адмирал» исключительно побеждают. ЦСКА выиграет и эту встречу и одержит свою первую победу в регулярном чемпионате», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».