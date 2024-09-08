ЦСКА — «Адмирал»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Москве

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Адмирал».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.90.

«Команда Ильи Воробьёва осталась без очков в первом матче регулярного чемпионата КХЛ, проиграв на выезде московскому «Спартаку» 2:4, при этом ведя по ходу встречи 1:0 и 2:1. Руководство ЦСКА не любит поражения, так что Воробьёву и его команде победа нужна любой ценой, иначе старт сезона можно будет считать мини-провалом. Другое дело, что на наигрывание нового состава и притирку к требованиям нового штаба необходима добрая пара-тройка месяцев.

В соперниках будет «Адмирал», который продолжает своё стартовое турне по Москве и Московской области. В первом матче чемпионата подопечные Леонида Тамбиева победили «Витязь», а во второй игре спасли почти мёртвый матч с «Куньлунем», проигрывая 2:4 за пять минут до конца третьего периода. Сравнять сравняли, но в овертайме пропустили. Кстати, именно игроку «Адмирала» Егору Петухову принадлежит первый хет-трик нового сезона.

Дальневосточники набрали три из четырёх возможных очков, но теперь им предстоит по-настоящему мощный соперник. Думаю, что шансы зацепиться за очки у «Адмирала» невелики, ведь армейцы очень быстры и мастеровиты, поэтому жду здесь победу ЦСКА с форой (-1.5) с коэффициентом 1.90», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».