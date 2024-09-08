Швейцария — Испания: ставка Игоря Семшова на матч Лиги наций 8 сентября

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Швейцария — Испания.

Ставка: результативная ничья за 5.40.

«В городе Ланси сборная Швейцарии примет новоиспечённых чемпионов Европы — сборную Испании.

Между прочим, в последние годы, если брать статистику начиная с 2010 года, то представители страны банков и сыров изрядно потрепали нервы «Красной фурии». За это время команды сыграли между собой семь матчей — дважды победили швейцарцы, трижды — испанцы, ещё две встречи закончились мирным исходом.

В предыдущей Лиге наций УЕФА команды обыграли друг друга на выезде. Причём в последнем матче это сделала Швейцария — 2:1.

Конечно, команда Луиса де ла Фуэнте имеет куда более высокий статус, и это заслуженно. Но одолеть неуступчивого оппонента (да ещё и на его поле) будет очень непросто. С другой стороны, испанцы будут играть легко и раскрепощённо, а это всегда сбрасывает груз всякой ответственности. В то время как Швейцарии надо будет очень стараться перед родными трибунами.

Наиболее вероятный итог этого матча — результативная ничья», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».