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Швейцария — Испания: ставка Игоря Семшова на матч Лиги наций 8 сентября

Швейцария — Испания: ставка Игоря Семшова на матч Лиги наций 8 сентября
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Швейцария — Испания.

Ставка: результативная ничья за 5.40.

«В городе Ланси сборная Швейцарии примет новоиспечённых чемпионов Европы — сборную Испании.

Между прочим, в последние годы, если брать статистику начиная с 2010 года, то представители страны банков и сыров изрядно потрепали нервы «Красной фурии». За это время команды сыграли между собой семь матчей — дважды победили швейцарцы, трижды — испанцы, ещё две встречи закончились мирным исходом.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Швейцария
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предыдущей Лиге наций УЕФА команды обыграли друг друга на выезде. Причём в последнем матче это сделала Швейцария — 2:1.

Конечно, команда Луиса де ла Фуэнте имеет куда более высокий статус, и это заслуженно. Но одолеть неуступчивого оппонента (да ещё и на его поле) будет очень непросто. С другой стороны, испанцы будут играть легко и раскрепощённо, а это всегда сбрасывает груз всякой ответственности. В то время как Швейцарии надо будет очень стараться перед родными трибунами.

Наиболее вероятный итог этого матча — результативная ничья», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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