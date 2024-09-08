Швейцария — Испания: прогноз Семёна Зигаева на игру группового турнира Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Испания.

Ставка: победа Испании и ТБ 1.5 за 2.08.

«Сборная Швейцарии в 1-м туре отправилась в Копенгаген на матч с Данией, и до перерыва в игре, проходившей в легендарном «Паркене», мало что было интересного. Зато второй тайм получился событийным: швейцарцы остались вдевятером и пропустили два мяча.

В 1-м туре действующий чемпион Европы сборная Испании отправилась в Белград на матч с Сербией, моменты были и у тех, и у других, но в итоге всё завершилось без голов.

Швейцария не просто проиграла в 1-м туре, но ещё и осталась без двух важнейших игроков. Если потеря Нико Эльведи отчасти решаема, то Гранита Джаки — нет. Испанцы же упустили много моментов в Белграде, и тем более второй матч без победы вряд ли входит в их планы. Победа Испании и тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».