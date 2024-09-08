Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швейцария — Испания: прогноз Семёна Зигаева на игру группового турнира Лиги наций

Швейцария — Испания: прогноз Семёна Зигаева на игру группового турнира Лиги наций
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Испания.

Ставка: победа Испании и ТБ 1.5 за 2.08.

«Сборная Швейцарии в 1-м туре отправилась в Копенгаген на матч с Данией, и до перерыва в игре, проходившей в легендарном «Паркене», мало что было интересного. Зато второй тайм получился событийным: швейцарцы остались вдевятером и пропустили два мяча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Швейцария
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре действующий чемпион Европы сборная Испании отправилась в Белград на матч с Сербией, моменты были и у тех, и у других, но в итоге всё завершилось без голов.

Швейцария не просто проиграла в 1-м туре, но ещё и осталась без двух важнейших игроков. Если потеря Нико Эльведи отчасти решаема, то Гранита Джаки — нет. Испанцы же упустили много моментов в Белграде, и тем более второй матч без победы вряд ли входит в их планы. Победа Испании и тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Швейцария — Испания. Думаете, в Сербии было тяжело?
Швейцария — Испания. Думаете, в Сербии было тяжело?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android