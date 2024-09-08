Хорватия — Польша: ставка Эльвина Керимова на игру 2-го тура Лиги наций

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Польша.

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Хорватия и Польша сыграют во 2-м туре Лиги наций. Обе команды уже стартовали в турнире. Хорватия встречалась с Португалией на выезде, проиграла 1:2. Пожалуй, хорваты неважно выглядели в первом тайме. В целом по делу они проиграли. У Португалии было больше моментов. Но Хорватия, несмотря на это, даже в игру вернулась и при 0:2 забила — точнее, автогол забил Дало, он и в чужие ворота первый гол забил. В концовке момент был у Матановича, он в угол не попал.

В общем, отрезками хорваты напоминали о себе и о том, что это топ-сборная, хоть она и стареет. Кстати, Модрич остался, продолжает играть. Далич ищет какие-то новые варианты. Вот использовал новую схему 3-4-3. Хотя до этого мы помним его как тренера, на постоянной основе использовавшего схему 4-3-3. Тут переход на три центральных защитника случился. В общем, Хорватия проиграла, но она, естественно, в состоянии бороться за серьёзные места в Лиге наций.

В соперниках — Польша, которая вчера обыграла Шотландию. Поляки вели 2:0, пропустили дважды и чуть не позволили сопернику совершить камбэк. Но в конце всё-таки команда забила третий гол с пенальти. Красивый гол Шиманьски забил, бывший игрок московского «Динамо», ну и по голу с пенальти забили Левандовски и Зелиньски. Поляки неплохой матч в целом провели. Видна была проблема на оборонительных стандартах, были трудности в быстрых переходах из атаки в оборону. Но в целом они сами создавали моменты. Сборная Польши показала, что это по-прежнему такая проблемная команда, но с классными игроками, которые могут решить любой эпизод.

Так что интересный матч нас ожидает. Я думаю, что здесь не стоит, наверное, лезть в исход. Хотя я бы сказал, что Хорватия чуть сильнее по уровню сыгранности, по уровню понимания игроками тактических идей тренера, учитывая, сколько они работают с Даличем. Но в любом случае на исход я бы всё-таки не стал ставить. Я бы взял просто прогноз «обе забьют» с коэффициентом 1.82.

Мне кажется, голы в этом матче будут. Проблемы есть в защите и у одной, у другой команды. И поляки, и хорваты в 1-м туре допустили достаточное количество моментов и пропустили и те, и другие, но и забили в то же время. Исполнители в атаке и в средней линии у поляков и у хорватов серьёзные. Думаю, они могут забить. В 1-м туре у обеих команд прошла такая ставка», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».