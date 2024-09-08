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Хорватия — Польша: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги наций 8 сентября

Хорватия — Польша: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги наций 8 сентября
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Хорватия — Польша.

Ставка: победа Хорватии за 1.84.

«Сборная Хорватии в 1-м туре Лиги наций отправилась в Лиссабон. Португальцы победили 2:1.

Сборная Польши стартовала с матча с Шотландией на «Хэмпден Парк», и эта встреча получилась самой яркой в 1-м туре Лиги наций. Поляки вели 2:0, позволили сопернику сравнять счёт, но вырвали победу благодаря пенальти на пятой компенсированной минуте.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 2-й тур
08 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Хорватия
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Польша, несмотря на победу в Глазго, провела не лучший матч. Два из трёх голов забила с пенальти, да и пропустили трижды от Шотландии, правда, судья засчитал лишь два. С другой стороны хорваты, которые проиграли в Лиссабоне, хотя имели немало шансов забить больше одного, да и теперь им предстоит сыграть на родном «Максимире». Если балканцы и второй матч завершат без победы, то шансы на первое место в группе будут призрачными. Победа Хорватии», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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