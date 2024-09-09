«Авангард» — «Ак Барс»: букмекеры оценили шансы команд

9 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» встретится с «Ак Барсом». Игра пройдёт на «Джи-Драйв-Арене» в Омске и начнётся в 16:30 мск.

Букмекерские конторы не могут определиться с фаворитом, но отдают минимальное преимущество «Авангарду». Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.52. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2520 рублей.

Шансы казанцев оценили в 2.58. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.05. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.80.

На итоговую победу «Авангарда» дают 1.94, успех «Ак Барса» оценён в 1.96.