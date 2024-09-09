«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».

Ставка: «Авангард» не проиграет + тотал больше 3.5 гола за 2.06.

Стартовый матч «Авангард» выиграл у «Сибири» (2:1). Одну шайбу забросил Галиев. Также он сделал результативную передачу. Дамир Шарипзянов же отдал два голевых паса.

Канадцу Линдену Вею потребовалось чуть больше времени. Но уже во встрече с «Нефтехимиком» (4:2) Вей забросил свою первую шайбу с передачи Шарипзянова. Затем он сам стал автором голевого паса на Галиева, который забил в пустые ворота. Адаптация идёт как положено.

«Ак Барсу» потребуется побольше времени, чтобы быть идеально готовым к соперничеству с сильнейшими клубами. Летом казанский клуб возглавил Анвар Гатиятулин. Он пытается научить «барсов» играть в напористый и активный хоккей. Вроде получается неплохо, но чего-то ещё не хватает.

В первом матче регулярного чемпионата «зелёные» потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (3:5). Дебютные шайбы за «Ак Барс» забросили прибывший из «Сан-Хосе» Александр Барабанов и Ник Петан. Что касается канадца, то он также стал автором двух голевых пасов. Оба этих нападающих с Дмитрием Яшкиным образовали первую тройку.

И, видимо, Анвар Гатиятулин не ошибся с выбором. В минувшем матче с «Торпедо» (3:2 Б) Яшкин, Петан и Барабанов на троих соорудили шайбу, которая спасла «Ак Барс» от поражения в основное время и позволила перенести встречу в овертайм. Дальше повезло выиграть по буллитам.

6 из 10 последних очных встреч между казанцами и омичами завершались вне основного времени. Может быть, будет недостаточно 60 минут и в предстоящей игре, но «ястребы» чуточку впереди. Неплохо смотрится ставка на то, что «Авангард» не проиграет и тотал будет больше 3.5 шайбы, за 2.06. Атака у клубов в порядке.