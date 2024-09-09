Франция — Бельгия: эксперты назвали фаворита матча Лиги наций

9 сентября на стадионе «Групама» в Лионе состоится матч 2-го тура Лиги наций Франция — Бельгия. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно равно 56% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1770 рублей.

Победа сборной Бельгии представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 5.10 — это 19% вероятности. Ничья идёт за 3.88 (25%).

При этом аналитики сомневаются, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.