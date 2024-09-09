Франция — Бельгия: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Бельгия.

Ставка: обе забьют за 1.90.

Соперники начали новый цикл Лиги наций по-разному. Сборная Франции, например, неожиданно проиграла сборной Италии. Почему неожиданно? Во-первых, потому что перед стартовым свистком она была фаворитом. Состав приличный, стабильно высокий уровень на протяжении последних лет.

Во-вторых, потому что французы начали матч очень быстрым голом — уже на первой минуте повели в счёте. Однако, видимо, провал на чемпионате Европы сумел аккумулировать в итальянцах большое желание, и они, выдав боевой матч, одержали волевую победу со счётом 3:1.

Сборной Бельгии же выпало начинать встречей с аутсайдером квартета — сборной Израиля. С чем она, собственно, прекрасно справилась, одержав победу со счётом 3:1. Бельгийцы на своём поле логично выступили первым номером и оказались лучше оппонента.

На чемпионате Европы подопечные Доменико Тедеско выступили посредственно. Из довольно простой группы едва квалифицировались в плей-офф, а в 1/8 финала проиграли, внимание, сборной Франции с минимальным счётом. Справедливости ради стоит отметить, что гол французов — рикошет от защитника. Но хвастаться всё равно нечем.

Вероятно, теперь бельгийцы захотят чего-то добиться в Лиге наций, так что с мотивацией проблем быть не должно. По крайней мере, они могут попробовать отомстить французам за вылет с Евро. Особенно с учётом того, что те, судя по всему, переживают небольшой спад. Де Брёйне, Тилеманс и Де Кетеларе в строю — можно рассчитывать на гол.

Тем более что перед обеими командами не стоит больших задач в отдельном матче, а именно не решается вопрос о выходе в следующую стадию крупного турнира. Впереди ещё много туров Лиги наций, так что можно дать себе волю и сыграть в результативный футбол. Тут ждём голы в обе стороны. Франция после 1:3 с Италией тоже напряжётся.