«Локомотив» — СКА: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

9 сентября финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» будет играть со СКА на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами петербуржцев. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.25. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2250 рублей.

Шансы «Локомотива» оценили в 2.75. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.10.

Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.20. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.72.

На победу «Локомотива» с учётом овертайма и серии буллитов выставлен коэффициент 2.07. Итоговая победа СКА идёт за 1.80.