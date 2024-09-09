«Локомотив» — СКА: прогноз на матч в Ярославле

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА.

Ставка: СКА не проиграет + тотал меньше 6.5 гола за 1.87.

В первом же матче регулярного чемпионата железнодорожники получили шанс взять реванш у «Металлурга». И они своего добились, обыграв «Магнитку» со счётом 3:2. И, кстати, «Локомотив» выиграл в Магнитогорске впервые с 2013 года. Следом Ярославль разгромил «Ладу» (3:0).

Петербуржцы тоже летом не спали и оформили самый громкий переход межсезонья. Они заключили контракт с Евгением Кузнецовым. Бывший нападающий «Вашингтона» очень быстро влился в ритм КХЛ и стал приносить пользу ещё в товарищеских встречах.

Первый матч в регулярном чемпионате армейцы с Невы, так же как и «Локомотив», проводили с «Металлургом». Правда, результат получился другим. СКА проиграл «лисам» (4:5 ОТ). Подопечные Романа Ротенберга на протяжении всей встречи были в роли догоняющих. В овертайме потеряли концентрацию и пропустили уже на 33-й секунде. Зато Кузнецов забросил дебютную шайбу.

И свою вторую встречу нового сезона СКА тоже проводил с «Ладой», как и железнодорожники. Очень необычный календарь. Петербуржцы победили команду Олега Браташа – 3:1. Ротенберг отметил, что его подопечные проявили характер, а ему пришлось перезагрузить команду в преддверии встречи с тольяттинцами.

В этом сезоне у СКА большой потенциал в атаке, который ещё не раскрыт полностью. Пока особенно выделяется из всех Арсений Грицюк. Он набрал 4 (2+2) очка в двух встречах регулярки. Напомним, Игорь Никитин после победы над «Ладой» отметил, что его команда была в тонусе благодаря короткому перерыву между матчами. А вот теперь это преимущество будет на стороне соперника – СКА.

Мы предлагаем ставку на то, что петербуржцы не проиграют, а тотал будет меньше 6.5 шайбы, за 1.87. Встречи между этими командами редко получаются результативными. В девяти последних не забивалось больше пяти голов.