Букмекеры оценили шансы сборной Казахстана победить Словению

9 сентября на стадионе «Стожице» в Любляне состоится матч 2-го тура Лиги наций Словения — Казахстан. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры считают принимающую сторону явными фаворитами. Сделать ставку на победу сборной Словении предлагается с коэффициентом 1.45, что приблизительно равно 67% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1450 рублей.

При этом победа сборной Казахстана в букмекерских конторах доступна с коэффициентом 9.10 — всего лишь около 10% вероятности. Коэффициент на ничью варьируется в районе 4.50 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча можно найти с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.48. Это 40% вероятности.