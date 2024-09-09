Словения — Казахстан: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Словения — Казахстан.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.78.

Станислав Черчесов в дебютном матче на посту главного тренера сборной Казахстана сделал то, что получается далеко не у каждого специалиста. Он сумел обезвредить Эрлинга Холанда! Нападающий демонстрирует приличную результативность на клубном уровне, но в 1-м туре Лиги наций в Алма-Ате его сборная Норвегии довольствовалась лишь нулевой ничьей.

Сборная Словении заслуживает похвалы за то, что из крепкой группы на Евро-2024 сумела выйти в плей-офф. При этом в 1/8 финала проиграла сборной Португалии лишь по пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время. Кроме того, новый цикл Лиги наций команда начала с ничейного результата со сборной Австрии (1:1).

Австрийцы прогрессируют под руководством Ральфа Рангника. Выход в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии тому подтверждение. В недавней игре со словенцами они были фаворитами, давили. Даже несмотря на то, что игра проходила в Любляне. Особенно заметно было преимущество во втором тайме, когда хозяева подсели. Но дожать соперника австрийцы не смогли.

Теперь же, судя по всему, это словенцы станут фаворитами и будут давить. По именам здесь чуть скромнее даже, чем в сборной Норвегии. Но Станислав Черчесов должен прекрасно понимать уровень своих новых подопечных. Пожалуй, единственное спасение сборной Казахстана, особенно на выезде, заложено в такой же грамотной оборонительной игре, какая была с норвежцами.

Отсюда не приходится ждать высокой результативности от команд. Во-первых, потому что казахи на выезде окопаются и на кураже будут достойно обороняться. Во-вторых, потому что словенцы не являются гигантами европейского футбола и могут подойти к сопернику, остановившему Холанда, с опаской.