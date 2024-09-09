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Франция — Бельгия: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций

Франция — Бельгия: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций
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Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Бельгия.

Ставка: победа Франции за 1.80.

«В 1-м туре обе команды сыграли свои матчи с одинаковым счётом, но с разным исходом. Франция дома неожиданно уступила Италии (1:3). Бельгия спокойно обыграла Израиль (3:1), но ещё и пенальти не забила.

Франция в прошлом матче открыла счёт на 14-й секунде. Отметился Баркола, но затем, видимо, французы успокоились. Моменты были у Италии, которая забивала красивые голы. Франция по делу проиграла Италии.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бельгия продолжает омолаживаться. В составе Де Брёйне, а вокруг него молодые исполнители, которые играют смело и агрессивно.

Учитывая, что Франция дома уступила, во втором матче, сборная соберётся. Хозяева постараются сыграть на результат, тем более что Франция всё же сильнее Бельгии.

Учитывая, что обе команды куражно играют в атаке, матч должен получиться голевым, но и Франция не должна проиграть дома. Беру чистую победу Франции», — приводит слова Мора «ВсеПроСпорт».

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