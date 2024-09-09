Франция — Бельгия: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Бельгия.

Ставка: победа Франции за 1.75.

«9 сентября во 2-м туре Лиги наций пройдёт встреча Франции и Бельгии. На бумаге команда Дешама тут является фаворитом. Но пару дней назад они провели совершенно разные встречи. Так что я уже не так сильно уверен в успехе «трёхцветных».

Франция неудачно стартовала в этой Лиге наций. Команда играла с Италией, которая ранее провалила Евро-2024, рано вылетев. На том же турнире французы прошли достаточно далеко, пусть и демонстрируя не самый зрелищный футбол при звёздном составе. С учётом этих вводных, было ощущение, что сейчас команда Дешама просто «переедет» подопечных Спаллетти. Но всё сложилось наоборот.

Италия выглядела на фоне соперника намного лучше. Французы быстро открыли счёт, уже на первой минуте, после массированной атаки. Но затем итальянцы хладнокровно начали разбирать соперника. Причём почти все голы команды были тактическими — хорошие розыгрыши, проникающие пасы. Оборона Франции провалила матч, пропустив три мяча. Да и атака сыграла слабо, если учитывать всего один забитый гол.

Бельгия же выступила намного лучше в 1-м туре Лиги наций. С другой стороны, у неё в соперниках был очевидный аутсайдер группы — Израиль. Да, определённые вопросы к «красным дьяволам» остались после Евро. На турнире команда в очередной раз не смогла реализовать свой высокий потенциал — звёздные игроки у неё есть во всех линиях, но снова для успеха этого не хватило. Ещё и вылетела команда Тедеско сразу же в 1/8 финала — как раз от Франции.

В матче с Израилем в Лиге наций мы увидели привычную картину. Сборная много атаковала, созидала. Но с реализацией у неё был полный порядок на этот раз. Кто-то может связать это с отсутствием Лукаку в нападении — Доку, Де Брёйне и Опенда прекрасный матч провели, влияя на атакующие действия коллектива. Они и обеспечили, по сути, победу Бельгии.

И сейчас бельгийцам предстоит пройти через важное психологическое испытание. Всего пару месяцев назад они вылетели с Евро как раз от этой же Франции. Теперь ставки другие, это Лига наций, в которой пока особо ожесточённой борьбы никто не ведёт. И я думаю, что всё-таки подопечные Дешама тут будут ближе к успеху. Неудача в 1-м туре мотивирует их. Бельгия же, наоборот, более расслабленной выйдет на поле после лёгкой победы над Израилем», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».