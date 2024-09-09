Израиль — Италия: ставка Александра Мостового на матч группового турнира Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Израиль — Италия.

Ставка: победа Италии 2:1 за 7.80.

«Израиль и Италия встретятся 9 сентября в рамках 2-го тура Лиги наций. В 1-м туре турнира итальянцы доказали, что не стоило их сбрасывать со счетов после Евро. Сейчас я тоже верю в успех команды Спаллетти.

Да, на Евро мы увидели слабый футбол в исполнении итальянцев. Явно им не хватало лидера на поле, возможно, Спаллетти всё-таки ещё не установил контакт с командой, не так давно он сменил Манчини. В целом блёкло выглядела команда на турнире, особыми успехами не запомнилась, ещё и рано вылетела — уже в 1/8, да ещё и от Швейцарии.

Но в 1-м туре Лиги наций мы увидели обновлённую команду, по крайней мере в эмоциональном плане. Может, помог им также и быстрый пропущенный гол от французов — сразу стало ясно, что нужно атаковать. Тут коллектив вспомнил свой старт на Евро, где он тоже на первой минуте пропустил от Албании. Но сейчас «лазурная армия» давила, созидала, тактически она переиграла соперника, забив несколько красивых голов после розыгрышей. В общем, может быть, если бы в такой схеме и с таким настроением команда Спаллетти играла на прошедшем Евро, то, возможно, смогла и далеко пройти.

Израиль же ожидаемо потерпел неудачу в 1-м туре Лиги наций — 1:3 от Бельгии. Уровень соперников сильно различается, так что всё было сразу у них понятно. Израильтяне в их группе будут главными фаворитами на вылет. Хотя кто знает. Это футбол — тут может произойти всё что угодно. Некоторая недооценка соперниками может помочь команде.

Но в этот раз я не думаю, что недооценка поможет Израилю. Италия явно поймала кураж. Она хочет доказать всем сомневающимся в своих силах после Евро-2024. Да, может, подопечные Спаллетти сыграют более расслабленно. Но это не означает, что они очки потеряют.

Может быть, не с таким крупным счётом, но победу тут явно одержит Италия. Ставлю на точный счёт 1:2 с котировкой 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».