Израиль — Италия: прогноз Андрея Лаврентьева на игру Лиги наций 9 сентября

Футбольный блогер Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Лиги наций Израиль — Италия.

Ставка: победа Италии в один мяч за 3.90.

«Матч пройдёт в Будапеште, но хозяевами считаются израильтяне. В 1-м туре Италия выиграла сенсационно у Франции на выезде. Израиль уступил Бельгии (1:3).

У Италии две потери перед матчем. Пеллегрини и Калафьори не смогут сыграть. Их заменят Бонджорно и Распадори. Оба выходили на замену в прошлой встрече, а второй вовсе отметился голом.

Итальянцы были очень довольны победой над Францией, а Спаллетти отметил, что победа в первую очередь была ментальной. Но не всегда такое состояние Италии говорит о том, что дальше всё будет хорошо.

Матч с Израилем не будет лёгким. Израильтяне в июне провели две встречи, выиграв у Беларуси, и уступили Венгрии. Израиль играет в основном результативно.

Однако в понедельник матч будет не совсем простой, потому что от Италии будут ждать победы. В Париже Италия играла за то, чтобы вернуть уважение к сборной и уверенность в собственных силах. Победа над Израилем необходима и для того, чтобы возглавить группу и задержаться в первой девятке Лиги наций, чтобы при жеребьёвке на ЧМ-2026 иметь некое преимущество.

Думаю, что Италия победит, но натужно. Беру победу Италии с разницей в один мяч, а также поставлю на то, что в одном из таймов будет ничья», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».