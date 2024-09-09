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Словения — Казахстан: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги наций

Словения — Казахстан: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги наций
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Словения – Казахстан.

Ставка: победа Словении в 1-2 мяча за 1.95.

«В Любляне между собой сыграют сборные Словении и Казахстана. 6 сентября обе команды провели свои стартовые матчи Лиги наций. Подопечные Матьяжа Кека, между прочим, участники Евро-2024, также у себя дома соперничали с Австрией и разошлись миром – 1:1. При этом Беньямин Шешко вывел хозяев вперёд, но австрийцы быстро отыгрались.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Словения
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а Казахстан под руководством Станислава Черчесова в Алма-Ате сыграл вничью со сборной Норвегии. Только зрители забитых мячей в этой встрече не увидели – 0:0.

Между собой Словения и Казахстан играли в отборе на последний чемпионат Европы. И тогда оба матча остались за представителями Балкан. При этом обе игры были очень упорными и закончились со счётом 2:1.

Вот и в предстоящей встрече будет много борьбы. Казахстанцы будут играть от обороны, но вряд ли это им поможет добиться хотя бы ничьей.

Словения выиграет с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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