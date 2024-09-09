Турция — Исландия: ставка Эльвина Керимова на игру 2-го тура Лиги наций

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Турция — Исландия.

Ставка: Турция не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.

«9 сентября во 2-м туре Лиги наций пройдёт игра Турции и Исландии. Это встреча команд, которые играют в первой группе в дивизионе B. В первом матче Турция сразилась с Уэльсом в гостях вничью — 0:0. Играла она плохо, изначально очень оборонительный, я бы даже сказал, трусливый план выбрал Монтелла. Турция почти ничего так и не создала за весь матч у чужих ворот. При этом периодически получала команда моменты на свои ворота.

Но нельзя сказать, что у Уэльса этих моментов было много. Да, он был активнее, но в целом была игра, тяжёлая для просмотра. Много стерильного владения – как у одних, так и у других, очень мало ударов. В общем, игра, честно, разочаровала. Турция заканчивала матч ещё в меньшинстве после удаления Йылмаза. За более чем 20 минут игры в меньшинстве турки не почувствовали разницу. Уэльс в большинстве кошмарно сыграл, ничего не создал, по сути. В общем, нулевая ничья, которой Монтелла доволен. Стратегически в гостях ничья с Уэльсом — неплохой результат. Но игра, повторюсь, кошмарная была.

А Исландия обыграла в 1-м туре Черногорию — 2:0. Она забила по голу в каждом из таймов, и счёт 2:0 уже был где-то за полчаса до конца. Сигурдссон, кстати, голевую передачу сделал, если вы про него забыли. Исландцы чуть чаще били по воротам соперника.

Исландия — хорошая, крепкая, организованная команда, здорово играющая на стандартах, команда, которая может убегать в быстрых атаках. У нее есть и хорошие игроки. В общем, Исландия вообще очень неудобный соперник для Турции. Вот максимально неудобный, исторически так сложилось. Да и в принципе команды физически мощные, хорошо организованные и дисциплинированные — с такими командами у Турции большие проблемы обычно возникают.

Поэтому я не рискну и не поставлю на победу Турции. Я бы взял комбинированную ставку. Всё-таки команда будет играть дома. Ставка — Турция не проиграет и общий тотал голов в матче меньше 3.5 с коэффициентом 1.75. Я думаю, голов будет немного. Исландия хорошо будет защищаться. Турция будет страдать против «автобуса», будет испытывать проблемы, не будет создавать моменты в больших количествах. Так что сценарий будет тяжёлым для хозяев поля», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».