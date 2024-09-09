«Авангард» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.55.

«В Омске очередная яркая афиша «Авангард» — «Ак Барс». В своих предыдущих поединках команды одержали победы. Омичи у себя дома встречались с «Нефтехимиком» и одолели нижнекамцев со счётом 4:2. Вторую игру подряд шайбу у «ястребов» забрасывает Станислав Галиев. Также отличились Михаил Гуляев, Линден Вей (1+1) и Алексей Соловьёв. Дамир Шарипзянов отдал уже свою третью результативную передачу. В общем, подопечные Сергея Звягина хорошо начали новый сезон.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» после поражения в «зелёном дерби» сумел в тяжелейшем поединке взять верх в гостях над нижегородским «Торпедо» в серии буллитов — 3:2, уступая к концу второго периода 0:2. Артём Галимов, который отличился во второй игре подряд, и Дмитрий Яшкин сравняли счёт, а победу принесла буллитная попытка в исполнении Ильи Сафонова.

В прошлом сезоне «белые барсы» выиграли у «ястребов» три матча из четырёх, включая один в Омске – 4:0. Сейчас заруба будет знатная. С одной стороны, «Авангард» сезон начал уверенно, с другой, «Ак Барс» явно набирает кондиции и они могут выйти из этой встречи победителями.

«Ак Барс» выиграет и нанесёт омичам первое поражение в сезоне», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».