«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Омске

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 5 за 1.73.

«Авангард» пока не терял очков на старте регулярного чемпионата КХЛ, обыграв поочерёдно дома «Сибирь» (2:1) и «Нефтехимик» (4:2). Омичи под руководством нового главного тренера Сергея Звягина выглядят очень уверенно даже без двух ведущих игроков – нападающие Владимир Ткачёв и Рид Буше пропускают старт сезона из-за травм. В атаке омичи пока не блещут, но компенсируют это организованной игрой в обороне – за два матча по воротам «Авангарда» нанесли 35 бросков, и Павел Хомченко справился с 32 из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» стартовал с поражения в «зелёном дерби» от «Салавата Юлаева», но показал характер в Нижнем Новгороде, отыгравшись с 0:2 в матче с «Торпедо» и выиграв по буллитам. Новым лидером команды проявляет себя канадский центрфорвард Ник Петан, набравший 4 (1+3) очка в двух матчах. Реанимирует карьеру нападающий Артём Галимов, забивший по голу в каждой игре. В последние годы Галимов затух, но с приходом на пост главного тренера Анвара Гатиятулина начал получать много игрового времени. Не думаю, что игра будет результативной, – против грозного соперника «Авангард» сыграет ещё более строго в защите. «Ак Барс» же пока не настолько сыгран, чтобы спокойно проходить оборону соперника. Так что выбираю тотал меньше 5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».