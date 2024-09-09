«Локомотив» — СКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Ярославле

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – СКА.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.60.

«В Ярославле «Локомотив» проведёт свой первый домашний матч нового сезона. А с выезда подопечные Игоря Никитина привезли две победы – 3:2 над «Металлургом» и 3:0 над «Ладой». Даниил Исаев заработал там «сухарь», а шайбы забросили Павел Красковский, Александр Полунин и Артур Каюмов. Кстати, Артур отличился и в игре с «Магниткой».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА играл в таком же диапазоне и в тех же местах. Сначала команда Романа Ротенберга уступила на выезде «Металлургу» в «овертайме» 4:5, а затем одержала свою первую победу в сезоне над «Ладой» — 3:1. Михаил Воробьёв, Арсений Грицюк и Марат Хайруллин (1+1) принесли этот успех. Кстати, Арсений отличился и в предыдущей встрече.

В прошлом сезоне СКА дважды обыграл «Локомотив» в Ярославле – 2:1 и 3:2. А в Санкт-Петербурге команды обменялись победами.

Сейчас матч будет очень упорным. И «Локо» отыграется за два домашних поражения из прошлого сезона.

«Локомотив» выиграет и продолжит свою домашнюю серию», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».