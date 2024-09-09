«Локомотив» — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 9 сентября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.67.

«Любопытно, что обе команды к очной встрече подходят после двух игр с одними и теми же соперниками. Ярославцы вернулись домой с первого выезда и теперь дадут старт сезона в родном городе перед родными болельщиками. Выезд получился успешным: две игры — две победы в основное время. Разница шайб 6:2. Перед матчем с армейцами у Игоря Никитина было целых три дня на восстановление и подготовку.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА проехался по тому же маршруту и вот теперь приедет в Ярославль. Выезд пока получается чуть менее успешным: две игры — одна победа в основное время и поражение в овертайме. Разница шайб 7:6. Игра с «Металлургом» получилась фестивальной, команды забросили друг другу аж девять шайб, а вот с «Ладой» было туговато, тольяттинцы в своём стиле выставили капканы и колючие проволоки, но команда Романа Ротенберга с ними справилась в первых периодах, а в третьем просто перетерпела.

Обе команды претендуют на лидирующие позиции на Западе, и, учитывая, что очных матчей в сезоне целых шесть, то здесь мы увидим старт этой интереснейшей серии. В прошлом сезоне тоже было шесть и команды поделили количество побед друг с другом, выиграв по три, а вот в позапрошлом из шести игр сразу в четырёх победу одержал «Локомотив». Для меня удивительно, что СКА на выезде считается фаворитом матча в Ярославле, поэтому я без стеснения совести беру щедрый коэффициент на победу «Локомотива» в основное время за 2.67. Даже если проиграю, это того стоило, не взять такой кэф на финалиста прошлого сезона и на суперсистемную команду Никитина было бы преступлением», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».