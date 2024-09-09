«Барыс» — «Амур»: прогноз Романа Габдрафикова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Амур».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.71.

«Удивительный матч, вдумайтесь, команды сыграли в этой регулярке уже четыре матча и на двоих смогли забросить всего лишь две шайбы. Две!

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барыс» продолжает свою домашнюю серию, которую начал встречей с «Нефтехимиком». По ходу той встречи команда Немировски вела в счёте, но в итоге проиграла (1:2 ОТ). Во второй игре астанчане вновь повели в первом периоде, однако во втором пропустили три шайбы, в третьем ещё одну и по итогу вновь проиграли (1:4). 7 сентября стало известно, что команду пополнил ещё один североамериканский нападающий, Чейз Де Лео, за плечами которого более 500 матчей в АХЛ и который призван укрепить топ-6 «Барыса». Это укрепление нужно, раз команда за две игры забила лишь две шайбы.

А вот что делать «Амуру», нападение которого считается самой сильной линией в команде, но которое промолчало оба стартовых матча в этой регулярке? Да-да. Хабаровчане сперва уступили в Минске (0:3), а затем в Балашихе (0:2) и в Астане, очевидно, попробуют зайти на третий сухой матч кряду. Это никуда не годится. Изначально думал попробовать заиграть индивидуальный тотал «Амура», но, заглянув в линию, быстро понял, что это неподходящий вариант, так как на ТБ 1.5 дают всего лишь 1.50. Что же делать? Рисковать и верить, что команды наконец найдут пути к чужим воротам, или же что тенденция сохранится и мы увидим очередные «низовые» потуги? Я всё-таки остаюсь верен хоккею и надеюсь, что эта чёрная полоса останется позади, ставлю на тотал голов больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».