«Торпедо» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Торпедо» за 2.40.

«Хозяева грядущего матча, мягко говоря, неудачно начали нынешний сезон. Команда Игоря Ларионова всухую проиграла «Северстали», а во второй встрече вела у «Ак Барса» 2:0, но упустила победу в основное время, а в буллитах Илья Сафонов принёс победу казанцам. И домашняя серия может оказаться полностью проваленной, если нижегородцы проиграют и «Автомобилисту». Одно очко в трех встречах — явно не тот результат, на который нацелена команда, которая хоть и не прошла первый раунд плей-офф, но рассчитывает явно на большее. С другой стороны, в соперниках у «Торпедо» были довольны сильные коллективы, амбиции которых не уступают нижегородским. В матче с «Ак Барсом» команда Ларионова показала характер, который неплохо было бы подтвердить в игре против одного из лидеров Востока.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Автомобилиста» вроде бы всё хорошо. В первом матче регулярки команда Николая Заварухина выиграла уральское дерби у «Трактора» (3:2), а во второй игре расправилась с «Сибирью». Забросив по две шайбы в первых двух периодах, екатеринбуржцы успокоились и довели разгром до логического завершения (4:0). В следующих матчах «Автомобилисту» предстоит в гостях сыграть с «Салаватом Юлаевым», принять дома Уфу и «Барыс». И если Екатеринбург выиграет все эти встречи (до рекордной серии клуба в 2018 году, конечно, далеко), то впору говорить о замахе «Автомобилиста» не на полуфинал, а на борьбу за главный трофей.

Впрочем, пока не будем обнадёживать болельщиков из Екатеринбурга. «Торпедо» пора набирать полные очки в домашнем матче. Выездная серия не будет легче — в соперниках окажутся ЦСКА, «Спартак» и грозный «Сочи». Поэтому нужно биться здесь и сейчас. Победа «Торпедо» в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».