Франция — Бельгия: фрибет 4444 рубля к матчу Лиги наций!

9 сентября на стадионе «Групама» в Лионе состоится матч 2-го тура Лиги наций Франция — Бельгия. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Чтобы его забрать, нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

Предстоящие соперники начали новый цикл Лиги наций по-разному. Сборная Франции, например, неожиданно проиграла сборной Италии. Почему неожиданно? Во-первых, потому что перед стартовым свистком она была фаворитом. Состав приличный, стабильно высокий уровень на протяжении последних лет.

Во-вторых, потому что французы начали матч очень быстрым голом — уже на первой минуте повели в счёте. Однако, видимо, провал на чемпионате Европы сумел аккумулировать в итальянцах большое желание, и они, выдав боевой матч, одержали волевую победу со счётом 3:1.

Сборной Бельгии же выпало начинать встречей с аутсайдером квартета — сборной Израиля. С чем она, собственно, прекрасно справилась, одержав победу со счётом 3:1. Бельгийцы на своём поле логично выступили первым номером и оказались лучше оппонента. Могли даже довести дело до разгрома, но не реализовали пенальти.

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