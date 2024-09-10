Албания — Грузия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций

10 сентября в Албании во 2-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Албании будет принимать Грузию на стадионе «Эйр Албания». Начало игры – в 21:45 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами албанцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.40. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2400 рублей.

Шансы грузин оценили в 3.15. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.75. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.88.

Ставки на победу сборной Албании всухую принимаются с коэффициентом 4.00. Если сборная Грузии победит и не пропустит, зайдёт коэффициент 5.60.