Албания — Грузия: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги наций Албания — Грузия.

Ставка: Грузия не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 2.10.

«Орлы» стартовали в Лиге наций с волевой победы над сборной Украины — 2:1. Чего уж точно не занимать у албанцев, так это характера. Уже на Евро-2024 были заметны улучшения в игре Албании. Пусть она не прошла групповой этап, но показала себя с хорошей стороны.

Сборная Грузии удивила ещё больше, разгромив Чехию (4:1). Подопечные Вилли Саньоля также шли в роли аутсайдера, но в итоге деклассировали соперника. С пенальти счёт открыл Хвича Кварацхелия, а затем он стал автором голевого паса на Чакветадзе. Не остался в стороне один из лучших бомбардиров Евро-2024 — Жорж Микаутадзе. Он тоже забил гол.

Грузины очень хорошо играли на контратаках. Вилли Саньоль вряд ли будет отходить от привычной схемы. Если всё отлично работает и функционирует, зачем что-то менять. Да и по составу «крестоносцы» выглядят интереснее албанцев. Добавим сюда отличное выступление грузинской сборной на Евро-2024 и получим фаворита вопреки ожиданиям букмекеров.

Рекомендуем ставку на то, что Грузия не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча, за 2.10. Конечно, «орлы» могут создать немало проблем. Но Мамардашвили получил признание как раз за то, что совершает много сейвов. Как бы остро ни атаковал соперник, команда может на него рассчитывать. Ну и Хвича в ударе, а Микаутадзе не сбавляет темп с Евро.