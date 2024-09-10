Англия — Финляндия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Финляндия.

Ставка: Англия победит и не пропустит за 1.73.

Сборная Англии в прошлом цикле Лиги наций не просто не сумела выйти в плей-офф, но и заняла последнее место в группе, оформив понижение в лиге. Не сумели англичане добиться успехов и на чемпионате Европы в Германии, показав скучный футбол и уступив в финале. Гарет Саутгейт принял решение покинуть пост главного тренера, и теперь обязанности исполняет Ли Карсли.

Пока под руководством ирландца команда выглядит неплохо. В 1-м туре нового розыгрыша Лиги наций получилось на выезде обыграть не самую уступчивую сборную Ирландии со счётом 2:0. Преимущество было очевидным и логичным. Хотя любопытнее, разумеется, тот факт, что авторами голов стали Грилиш и Райс, у которых ирландские корни.

Сборная Англии выступает в роли фаворита не только в предстоящем матче, но и во всей своей группе в Лиге В. Разница в классе безоговорочна. Плюс смена тренера точно немного освежила атаку, а оборона, насколько можно судить по одной игре, осталась в порядке — по лекалам Саутгейта. Так что ждать каких-то сюрпризов от сборной Финляндии, которая будет играть на выезде, не приходится.

Финны удивили во время квалификации к Евро, набрав 18 очков за 10 матчей в одной группе с Данией, Словенией, Казахстаном, Северной Ирландией и Сан-Марино. Добились даже права сыграть в плей-офф отбора, но на первом же этапе получили 1:4 от сборной Уэльса и, видимо, сдулись. В 1-м туре Лиги наций проиграли со счётом 0:3 Греции.

С реализацией у финской команды всё не очень хорошо. Теэму Пукки уже не тот, а достойной замены ему по-прежнему не находится. Со сборной Англии придётся играть впервые в новейшей истории, но вряд ли на «Уэмбли» получится рассчитывать на многое. Как бы не получить больше, чем от греков. Победа хозяев всухую здесь выглядит заманчиво.