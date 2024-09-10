ЦСКА — «Сибирь»: букмекеры оценили шансы команд

10 сентября в Москве ЦСКА будет играть с «Сибирью» на «ЦСКА-Арене» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами красно-синих. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.65. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1650 рублей.

Шансы «снеговиков» оценили в 4.60. Вероятность ничьей после трёх периодов идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.75. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.80.

Итоговая победа ЦСКА идёт за 1.30 (около 73% вероятности), ставки на успех «Сибири» принимаются за 3.60 (27%).