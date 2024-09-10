ЦСКА — «Сибирь»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Сибирь».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.05.

Уже в межсезонье стало заметно, как меняется ЦСКА. Товарищеские встречи получались динамичными и результативными. Вот только в первом матче регулярного чемпионата ЦСКА проиграл красно-белым – 2:4. Последнюю встречу с «Адмиралом» красно-синие выиграли с крупным счётом 6:2.

Автором хет-трика стал Максим Соркин. Также стоит подметить, что армейцы трижды реализовали большинство. Собрав всё это воедино, хочется пожелать «Сибири» только удачи. Не так виноваты в своих бедах сами новосибирцы, как календарь. Для них это будет уже третья выездная встреча подряд.

Две предыдущие закончились поражениями. Сначала подопечные Вадима Епанчинцева проиграли в сибирском дерби. Они уступили «Авангарду» со скромным счётом 1:2. Затем «Сибирь» разгромно проиграла «Автомобилисту» — 0:4.

Сергей Широков заявил, что нужны кардинальные перемены, а сейчас команда играет не пойми во что. Он также добавил, что если «снеговики» продолжат так играть, то им и 10 шайб могут забросить. Сам тренер Вадим Епанчинцев сказал, что не слышал слов Широкова.

В общем, такой хоккей, видимо, не только нам не нужен, но и самим игрокам «Сибири». Для ЦСКА есть хорошие шансы воспользоваться негодованием в раздевалке «снеговиков», их усталостью от выездной серии и ужасной игрой, чтобы ещё раз продемонстрировать классный хоккей в атаке. Предлагаем ставку на победу армейцев с форой (-1.5) за 2.05. 10 шайб, конечно, не забросят, но будет весело.