Нидерланды — Германия: букмекеры назвали фаворита

10 сентября запланировано сразу девять встреч 2-го тура Лиги наций. Среди прочих сборная Нидерландов встретится с командой Германии в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 2.75, потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2750 рублей.
При этом победа сборной Германии представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.60.
Вместе с тем аналитики почти уверены, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25.
Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.58, что можно представить как 63% вероятности.