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Нидерланды — Германия: букмекеры назвали фаворита

Нидерланды — Германия: букмекеры назвали фаворита
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10 сентября запланировано сразу девять встреч 2-го тура Лиги наций. Среди прочих сборная Нидерландов встретится с командой Германии в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 2.75, потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2750 рублей.

При этом победа сборной Германии представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.60.

Вместе с тем аналитики почти уверены, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25.

Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.58, что можно представить как 63% вероятности.

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