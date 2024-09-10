Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча Нидерланды — Германия

10 сентября состоится матч 2-го тура Лиги наций, в котором сборная Нидерландов встретится с командой Германии в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Сделать ставку на победу сборной Нидерландов предлагается с коэффициентом 2.75, в то время как победа сборной Германии представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.60.

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25.

Наиболее вероятный исход встречи — ничья 1:1 (6.50). Победа сборной Германии 2:1 идёт за 9.40, а ничья 2:2 — за 9.70.

Чуть ниже оценивается вероятность точного счёта 2:1 в пользу сборной Нидерландов (9.80).