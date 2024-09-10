Нидерланды — Германия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Германия.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.93.

Немцы на домашнем Евро были хороши и могли спокойно доходить до финала, если бы уже в четвертьфинале не попали на удивительную сборную Испании. Нидерландцы тоже показали себя хорошо. Конечно, уровень оппозиции у них был заметно ниже, но они добрались до полуфинала.

Объединяет соперников то, что в 1-м туре нового розыгрыша Лиги наций они забили по пять мячей. И если победа Нидерландов со счётом 5:2 над проблемной сборной Боснии и Герцеговины выглядит абсолютно логично, то Германию за победу со счётом 5:0 над крепкой сборной Венгрии стоит похвалить.

Юлиан Нагельсман особо не менял состав с марта. Принципиальным отличием является отсутствие Тони Крооса и Мануэля Нойера. Впрочем, как показала практика — у бундестим всё прекрасно и так. В составе «оранжевых» же проявляет себя Джошуа Зиркзее. Есть стойкое ощущение, что он сделает это ещё не раз.

В качестве ставки на предстоящий матч можно было бы взять голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча. Во-первых, как бы хорошо ни показали себя немцы в обороне с Венгрией, нидерландцы сейчас на кураже. В матче с боснийцами они могли забивать и больше пяти мячей. Как минимум на гол наиграть должны.

При этом сборная Нидерландов при Рональде Кумане на Евро была очень весёлой командой. В пяти из шести матчей с её участием пробивался верх по голам, а в четырёх из шести — забивали обе стороны. Уж кому-кому, а сборной Германии, положившей пять в ворота опытного Петера Гулачи, удастся поддержать атакующий футбол.

Яркой игры на поле ждём в частности и от Джамала Мусиалы. Ему всего 21 год, а он и на чемпионате Европы был хорош, и в прошлой встрече с венграми набрал четыре очка по системе «гол+пас». Понятно, почему многие удивляются его отсутствию в списке претендентов на «Золотой мяч».