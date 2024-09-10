Чехия — Украина: эксперты назвали фаворита матча Лиги наций

10 сентября нас ждёт встреча 2-го тура группового этапа Лиги наций между командами, провалившими старт турнира. Чехия будет принимать Украину на стадионе «Фортуна Арена». Начало игры – в 21:45 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами чехов и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.35. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2350 рублей.

Шансы украинцев оценили в 3.15. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.40.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.90. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.75.

Заключить пари на победу сборной Чехии с разницей в два и более мяча предлагается с коэффициентом 4.40.

На победу Чехии всухую дают 4.10, на победу Украины всухую — 6.20.