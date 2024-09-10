Чехия — Украина: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги наций Чехия — Украина.

Ставка: обе забьют + Чехия не проиграет за 2.25.

Подопечные Ивана Гашека неожиданно провалились в прошлом матче со сборной Грузии. Они разгромно проиграли — 1:4. «Крестоносцы» умело ловили их на контратаках, а Мамардашвили тащил. По составу Чехия выглядит вполне конкурентоспособной. На минувшем Евро подопечные Гашека не смогли даже выйти из группы, хотя стабильно забивали. Виной тому брешь в обороне и недостаток в организованности.

У сборной Украины тоже не задался матч 1-го тура Лиги наций. Она проиграла Албании (1:2). Жёлто-синие открыли счёт благодаря голу Ефима Конопли, но спустя буквально пять минут пропустили ответный мяч, а затем и второй.

На Евро-2024 многие называли команду Сергея Реброва тёмной лошадкой. Всё дело в составе, который набрался опыта. Лучший бомбардир прошлого сезона Примеры Артём Довбик и Виктор Цыганков, сыгравший огромную роль в успехах «Жироны». Михаил Мудрик из «Челси», Андрей Лунин, блиставший за «Реал».

Но, как говорят многие тренеры, имена ничего не решают. Групповой этап на чемпионате Европы сборная Украины не прошла. Хотя соперники были вполне подходящими. Жёлто-синие уступили Румынии (0:3), сыграли вничью с Бельгией (0:0) и победили Словакию — 2:1. Этого было недостаточно.

Как-то больше верится в сборную Чехии. По набору опытных футболистов в нападении она ничуть не уступает сборной Украины. Да, есть проблемки оборонительного плана, но если атака жёлто-синих будет такой же безыдейной в предстоящей встрече, то у подопечных Ивана Гашека не возникнет сложностей. Предлагаем ставку, что Чехия не проиграет и «обе забьют» за 2.25.