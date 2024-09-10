Колумбия — Аргентина: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Колумбия — Аргентина.

Ставка: Аргентина победит за 2.85.

Совсем недавно соперники разыграли золото Кубка Америки. В финале турнира Колумбия оказала достойное сопротивление подопечным Лионеля Скалони. Она лучше выглядела по многим показателям, в том числе по ударам в створ — 8:2 в основное время.

Но в дополнительное время сборной Аргентины удалось перевернуть исход, забив решающий мяч на 112-й минуте. Автором его стал Лаутаро Мартинес, которого Скалони по какой-то причине не хотел выпускать. Замена была сделана лишь в экстра-тайме, и она сыграла.

Лаутаро стал лучшим бомбардиром Кубка Америки. Он забил пять голов. У колумбийцев неплохо проявил себя небезызвестный Джон Кордоба, который постепенно набрал форму в «Краснодаре».

Прошлый матч отбора на ЧМ-2026 завершился для сборной Колумбии вничью с Перу (1:1). Кордоба не смог помочь своей команде и был заменён. Вышедший вместо него Джон Дуран помог Луису Диасу забить гол, который спас «кофейщиков» от поражения.

Аргентина, в свою очередь, на днях разгромила сборную Чили (3:0). И это — несмотря на отсутствие Лионеля Месси из-за травмы. Хулиан Альварес забил гол и сделал результативную передачу. Также авторами забитых мячей стали Алексис Мак Аллистер и Пауло Дибала.

Бело-голубые богаты на имена. Без Месси аргентинцы не играют хуже. Вперёд выходят новые игроки, которые станут будущим сборной. Думается, в этом матче колумбийцам так не повезёт, как в финале Кубка Америки. Поставим на победу аргентинцев за 2.85.