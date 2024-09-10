Венесуэла — Уругвай: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Венесуэла — Уругвай.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в каждом тайме за 1.90.

В сборной Уругвая закончилась эпоха — Луис Суарес отыграл свой последний матч в футболке национальной команды. Итог печален — 0:0 с Парагваем. Исправиться в предстоящей встрече будет тяжело. Дело в том, что обычно уругвайцы смотрятся лучше на своём поле. А за три тура квалификации на выезде они добыли лишь четыре из девяти возможных очков. Ничья с Колумбией и особенно поражение Эквадору говорят о нестабильности.

Второй момент — хорошая игра сборной Венесуэлы. На домашнем стадионе за время отбора она успела хлопнуть Парагвай и Чили (1:0 и 3:0 соответственно), а также расписала мировую с Эквадором (0:0). Назвать команду даже мальчиком для битья язык не поворачивается. Она явно не аутсайдер.

Пожалуй, уругвайцы могут в предстоящем матче оттолкнуться от своей неплохой обороны. В последних четырёх турах квалификации они ни разу не пропустили. В составе же венесуэльцев нет яркого нападающего. Пока в той же сборной Испании заявляет о себе 17-летний Ламин Ямаль, тренер венесуэльцев до сих пор выставляет в старте без пяти минут 35-летнего Саломона Рондона.

При всём уважении к экс-игроку РПЛ, но он уже давно миновал свой пик. Да, по-прежнему иногда приносит пользу. Но, например, в прошлом туре ничего не смог предложить даже скромной Боливии (0:4). Едва ли сумеет предложить и теперь. А потому можно было бы даже проверить ставку на то, что гости не пропустят.

Однако не стоит ждать искромётной игры в атаке и от Уругвая. Во-первых, в 2024 году реализация заметно просела — всего три мяча за пять матчей после группового этапа Кубка Америки. Во-вторых, исторически уругвайцам непросто играть в Венесуэле: за три прошлых выезда они добыли лишь одну победу и забили только один гол. Скромно.