Парагвай — Бразилия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Парагвай — Бразилия.

Ставка: Бразилия победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.77.

У сборной Бразилии кризис. На последних двух чемпионатах мира она не сумела преодолеть четвертьфинал, а за четыре матча прошлого Кубка Америки одержала всего одну победу и ожидаемо вылетела. Это повлекло потерю позиции в рейтинге ФИФА. Да и в нынешней квалификации ЧМ-2026 результаты «избранных», очевидно, хромают.

До конца отбора, конечно, времени много. Но отставание от лидера группы — то есть прогрессирующей сборной Аргентины — приличное, составляет целых восемь очков. При этом трёхматчевую серию поражений удалось прервать только сейчас. В прошлом туре бразильцы на своём поле обыграли сборную Эквадора с минимальным счётом благодаря голу Родриго.

Многие связывают спад с тренерским штабом и, разумеется, со сменой поколений. Если раньше с бразильцами ассоциировалась схема «вы забьёте сколько сможете, а мы — сколько захотим», то теперь голы они зачастую вымучивают. Плюс прямо сейчас в составе, пожалуй, только две с половиной звезды мирового масштаба. Отчасти это действительно мешает.

Впрочем, как минимум в предстоящем матче сборная Бразилии логично выступит с позиции фаворита. Даже на чужом поле. Сборная Парагвая, конечно, сумела отобрать очки в прошлом туре квалификации чемпионата мира 2026 года у сборной Уругвая, сыграв с ней вничью (0:0). Однако в целом это — скромная команд, звёзд с неба не хватающая.

На Кубке Америки — 2024 парагвайцы проиграли в каждом туре группового этапа. Однажды — именно сборной Бразилии со счётом 1:4. Скорее всего, даже на домашнем стадионе они снова уступят бразильцам. Как уступали в трёх из четырёх очных встреч до этого. Однако забить теперь даже три мяча бразильцам будет тяжело, учитывая их проблемы с реализацией.