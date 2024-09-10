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Англия — Финляндия: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций

Англия — Финляндия: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги наций
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Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Финляндия.

Ставка: тотал голов Англии больше 2.5 за 1.75.

«Англичане одержали довольно уверенную победу в первом матче Лиги наций. На выезде они обыграли Ирландию – 2:0. Причём за англичан забили бывшие игроки молодёжной сборной Ирландии.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 2-й тур
10 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается финнов, то они уверенно на выезде проиграли грекам – 0:3. При этом они показали довольную слабую игру.

Учитывая, что англичане после ухода Саутгейта и Евро без победы захотят реабилитироваться и показать себя. Для домашней игры Финляндия – удобный соперник. Думаю, англичане оторвутся на нём. Будет разгромный счёт», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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