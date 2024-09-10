Англия — Финляндия: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Финляндия.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.90.

«Англия и Финляндия сыграют во 2-м туре Лиги наций 10 сентября. Думаю, фаворит тут очевиден. В 1-м туре англичане уверенно победили, так что у меня нет сомнений в их форме.

Прошедший Евро команда тогда ещё Саутгейта провела не лучшим образом. Сборная показывала очень пассивный футбол, играла часто от соперников, давала им мяч и ждала ошибок. От команды среднего уровня такой стиль можно ожидать. Однако это англичане — команда, обладающая сильнейшими футболистами в Европе. Но с такой тактикой «три льва» в итоге смогли дойти до финала, где уже проиграли более яркой и активной Испании.

Казалось, что на старте Лиги наций у англичан тоже могут возникнуть проблемы, возможен матч с малым количеством голов, если не вообще с их отсутствием. Однако подопечные уже нового тренера Ли Карсли против Ирландии выступили не так уж пассивно — выиграли 2:0. Причём быстрые два гола забила команда — отличились игроки, которые в молодости выступали за Ирландию: Райс и Грилиш. Для последнего забить было особенно важным — ранее он не попал в итоговую заявку на Евро.

Ну а финны на Евро не смогли отобраться. Они попали в стыки, где их сразу же выбил Уэльс — 1:4. Затем команда провела несколько товарищеских матчей, в которых закономерно уступила более сильной Португалии (2:4), сыграла вничью с равной по силам Шотландией (2:2), а также победила более слабую Эстонию (2:1).

В Лиге наций коллектив тоже стартовал с матча с примерно равным соперником — Грецией. Но ей финны равной борьбы навязать не смогли — 0:3 в итоге. Моментов у команды почти не было, пусть и мячом она владела даже чуть больше греков. Но вот использовать это преимущество, чтобы забивать, не удалось Финляндии.

В целом не вижу тут причин, по которым гости могут оказать хоть какое-то сопротивление сопернику. Англии нужно настроиться на эту игру. Она явно может расслабиться. Но я думаю, домашние трибуны не дадут коллективу слишком пассивно играть.

Выбираю ставку на победу Англии с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.90», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».