Нидерланды — Германия: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций 10 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Нидерланды — Германия.

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Нидерланды и Германия проведут матч в рамках 2-го тура Лиги наций 10 сентября. Могли бы мы легко подобный матч и на Евро в плей-офф увидеть. Но соперники так и не встретились.

Германия не так уж плохо провела домашний чемпионат Европы. Точнее, если говорить о результате, то он, конечно, неудовлетворительный — вылета в четвертьфинале никто не ждал. Но по игре команда Нагельсмана выглядела очень неплохо, по сути, почти во всех своих матчах доминировала. Даже в противостоянии с испанцами бундестим отрезками лучше играла и контролировала ход матча. Я бы даже сказал, что именно с Германией чемпиону Европы в итоге было тяжелее всего играть.

Нидерланды тоже не так плохо выступили на Евро, даже прошли дальше Германии в плей-офф — в полуфинале их остановила прагматичная Англия. Сыграй нидерландцы чуть активнее, агрессивнее, не отталкивались бы они от соперника, могли бы и в финал попасть, а там, глядишь, может, и за победу бы поборолись. Но «оранжевые» не сделали этого. Причём это была не первая неудача команды Кумана — ещё в групповом раунде у неё возникали проблемы с Францией (0:0) и Австрией (2:3).

Но сейчас нас ждёт матч в рамках Лиги наций. Обе команды уже успели сыграть в 1-м туре и забить там по пять голов. Да, соперники у них были не самые сильные. Но немцы, например, от крепких венгров вообще ни разу не пропустили, а нидерландцы более ослабленной Боснии и Герцеговине дважды умудрились дать забить.

После 1-го тура сложно у них назвать фаворита в паре. Они играли против слабых сборных – там стиль и тактика совсем другие. Сейчас же команды сыграют осторожнее, я думаю. На таких ранних стадиях турниров яркие матчи между топовыми сборными не так часто случаются. Так и тут, я думаю, по голу они забьют и «разойдутся». Ставлю на счёт 1:1 по итогу. Такой вариант оценивается в 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».