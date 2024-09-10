Нидерланды — Германия: прогноз Виктора Гусева на встречу Лиги наций

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Германия.

Ставка: второй тайм больше первого за 2.03.

«В 1-м туре обе сборные на своём поле отправили в ворота соперников по пять мячей. И если в какой-то момент встречи нидерландцев с боснийцами возникла неуверенность в исходе, то преимущество немцев над венграми не подвергалось сомнению ни в один из отрезков матча. Сразу же отметим, что в игре на «Дюссельдорф Арене» хозяева к перерыву вели всего 1:0, ещё четыре безответных мяча в ворота Венгрии они провели во втором тайме. Мусиала отметился голом и тремя результативными передачами, у Вирца — гол+пас. Ставка на обоих вполне может сработать снова.

В Эйндховене сборная Нидерландов, забив первой, но затем пропустив от команды Боснии и Герцеговины, успела снова выйти вперёд уже в добавленное к первой половине игры время. А после перерыва зрители и здесь увидели четыре гола. На три мяча нидерландцев соперник снова ответил одним (5:2). На ошибки в обороне хозяев, в частности, опытного де Лигта обратим внимание. Как и на внутренний, хотя и частный, конфликт с невызовом Бергвейна из-за его переезда в Саудовскую Аравию.

Встреча пройдёт в Амстердаме. Между собой две сборные последний раз сыграли в марте: тогда на своём поле, уступая по ходу дела, верх взяла бундестим — 2:1. Решающий мяч в самой концовке на свой счёт записал Фюллькруг. Ровно за год до того такой же матч на поле нидерландцев завершился вничью — 1:1. Кстати, сравнял там счёт именно Бергвейн. У немцев же забил теперь попрощавшийся с национальной командой Мюллер. Всего же в 46 противостояниях 17 раз были сильнее немцы, 12 — их соперник, и в 17 случаях не побеждал никто.

При этом в пяти из семи последних матчей Германия в гостях Нидерландам не проигрывала. Несмотря на определённое обновление составов (особенно у гостей), команды хорошо знают возможности друг друга. Но именно поэтому и стоит ждать осторожного начала с обеих сторон», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».